Мурманск, , 05:05 — REGNUM Ракетный крейсер «Маршал Устинов» 22 мая вышел в Баренцево море для проведения совместно с большим противолодочным кораблём (БПК) «Североморск» противолодочных учений. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Корабли отработают поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника, роль которой будет исполнять многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота.

На различных этапах учений, проходящих в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море, корабли отработают взаимодействие с противолодочной авиацией, представленной вертолётами Ка-27ПЛ, самолётами Ил-38 и Ту-142.

В Баренцевом море также начались плановые учения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота с участием малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга»

Как сообщало ИА REGNUM, при переходе по по Бискайскому заливу в направлении пролива Ла-Манш отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» отрабатывает противолодочные задачи.

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