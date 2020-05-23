Тегеран, , 08:44 — REGNUM 22 мая постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что, несмотря на односторонние санкции США против Ирана, страна по-прежнему лидирует в глобальной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади сделал эти замечания в письме на имя главы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Фатхи Вали. Он призвал Организацию Объединенных Наций и всех государств-членов выполнить свою общую обязанность, признать и поддержать деятельность Ирана в этой борьбе.

Посол Ирана отметил, что изъятие наркотических средств в Иране в прошлом году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее на заседании ООН по борьбе с наркотиками директор иранского штаба Эскандар Момени заявил, что Иран имеет наименьшую международную поддержку в своей кампании против контрабанды наркотических веществ.