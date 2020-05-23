Тегеран, , 08:46 — REGNUM 22 мая официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем послании выразил удивление по поводу пленения Европы сионистским режимом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Ошеломляющим фактом является пленение Европы сионистским режимом», — написал Мусави в своем Твиттере. Он отметил: «Европа исторически не смогла остановить нарушение сионистским режимом международного права (т. е. подавление палестинцев, аннексия земель), совершенное во имя безопасности самого Израиля».

«Почему вы боитесь проведения референдума в Палестине как устоявшегося решения данного вопроса?», — отметил он.

Ранее Мусави заявил, что Иран осуждает недавние шаги Израиля по созданию новых поселений и аннексии части Западного берега на земли, оккупированные в 1948 году. Он призвал Организацию Объединенных Наций и другие международные институты противодействовать этим шагам в соответствии с их обязанностями и ответственностью.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на страх Запада перед демократией, заявив, что палестинцы не должны платить за эти преступления.