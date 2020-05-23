Тегеран, , 08:53 — REGNUM 21 мая посол Ирана в России Казем Джалали и представитель президента России по делам Ближнего Востока и Африки Михаил Богданов в телефонном разговоре рассмотрели последние региональные события, в том числе американский план так называемой «сделки века». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и обсудили ситуацию в странах региона, включая Сирию, Ирак, Палестину, Йемен и Ливию. В заключение Джалали и Богданов подчеркнули необходимость проведения консультаций и осуществления сотрудничества между двумя странами по региональным вопросам, а также продолжения контактов и встреч в этом направлении.

Ранее Иран подписал меморандумы о взаимопонимании с более чем 15 российскими субъектами. Ожидается, что аналогичное соглашение будет заключено с Саратовской областью.

С учётом подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, объем торговли между двумя странами и связи между северными провинциями Ирана и югом России, как ожидается, расширятся более чем когда-либо.