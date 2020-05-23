Тегеран, , 08:56 — REGNUM 21 мая советник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир Абдоллахян заявил, что международное сообщество сможет жить в мире и безопасности исключительно без Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая.

Он сделал эти замечания на встрече с представителем палестинского движения исламского джихада в Тегеране Насером Абу Шарифом.

Высоко оценив инициативу покойного основателя Исламской Республики имама Хомейни по установлению дня Иерусалима, Амир Абдоллахиан отметил: «Каждый год Исламский мир отмечает Всемирный день Иерусалима с особой славой».

«В этом году вместе с разумными замечаниями Верховного Лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи мы вновь заговорим о гневе мусульман на оккупантов палестинской территории», — сообщил Иранский чиновник.

Описывая насилие и терроризм, присущие израильскому режиму, он заявил, что «при наличии раковой опухоли в регионе не будут достигнуты мир и стабильность».

Абу Шариф, в свою очередь, заявил: «Мы твердо верим, что Исламская Республика Иран и линия сопротивления являются главными сторонниками палестинского народа, и мы уверены, что Палестина и Иерусалим одержат победу».