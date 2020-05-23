Тегеран, , 09:10 — REGNUM 21 мая первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака подчеркнул приоритетную цель Ирана по улучшению связей с соседними государствами, особенно с Ираком, заявив, что Иран готов поделиться с этой страной опытом борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая.

Джахангири сказал премьер-министру Ирака Мостафе Аль-Кадими, что Иран всегда выступал в поддержку независимости, национального суверенитета и территориальной целостности, политической стабильности Ирака и помогал ему вернуть свою региональную роль.

Подчеркнув, что присутствие иностранных сил способствует росту напряженности в регионе, он подчеркнул, что, к счастью, иракский парламент разумно принял резолюцию о высылке иностранных войск.

Отметив, что, к сожалению, регион стал еще более небезопасным после убийства командиров сопротивления Сулеймани и Абу Махди Аль-Мохандеса, Джахангири заявил, что развитие отношений между Тегераном и Багдадом может способствовать региональной стабильности и безопасности.

Коснувшись многочисленных общих черт между двумя странами, он призвал к реализации различных проектов, запланированных для активизации совместного сотрудничества Тегерана и Багдада.