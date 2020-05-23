Анкара, , 02:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Ирака Бархамом Салехом по совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили возможное объединение усилий по борьбе с COVID-19. Подробностей такого сотрудничества пока не раскрывается. Также в разговоре обсуждалась и тема двусторонних отношений между Ираком и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время в Ираке наблюдается ощутимый рост числа зараженных коронавирусом нового типа. Так, 22 мая, в стране за сутки выявили 153 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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