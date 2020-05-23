Сухум, , 01:06 — REGNUM Регистрация инициативных партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов на участие в повторных парламентских выборах, стартовали в Абхазии, сообщается на сайте республиканской центральной избирательной комиссии.

Регистрация партий и групп, а также выдвижение кандидатов продлится по 12 июня, а после — до 2 июля включительно будет проводиться регистрация кандидатов в депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно, что голосование в рамках повторных выборов в парламент Абхазии пройдет в Кындыгском, Гудаутском, Бзыпском и Отхарском избирательных округах.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии сменил руководителей Службы государственной безопасности