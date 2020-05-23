Лондон, , 01:02 — REGNUM Главный советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс мог нарушать режим карантина, когда у него были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, сообщает газета The Guardian.

Согласно данным журналистского расследования, Каммингс ездил из Лондона в город Дарем, расположенный в 400 километрах от британской столицы, к родителям во время карантина, когда было запрещено жителям Великобритании покидать свои дома без особой необходимости. При этом утверждается, что поездка в Дарем совпала с тем периодом, когда Каммингс должен был находиться на строгой самоизоляции в связи с наличием симптомов ОРВИ.

При этом полиция Дарема ответила на запрос газеты и подтвердила, что получала жалобу на возможное нарушение режима самоизоляции. По данным правоохранительных органов, 31 марта жители одного из домов города пожаловались, что в здании также проживает и мужчина, прибывший из Лондона. При этом полицейские не сообщили точно, был ли это Каммингс или нет. Однако местные жители, знающие его в лицо, утверждали, что видели именно советника британского премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта у старшего советника главы британского правительства Бориса Джонсона Доминика Каммингса выявили симптомы заражения коронавирусом. По данным СМИ, Каммингс ушел на строгую самоизоляцию и не вступал в контакты со своими коллегами по ведомству.

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