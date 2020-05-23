Бухарест, , 00:59 — REGNUM МИД Румынии возмутился критическими заявлениями премьер-министра Молдавии Иона Кику о коррумпированности румынского государства и румынских политиков, которые пытаются взять «шефство» над Молдавией на уровне ЕС. Как заявили в МИД Румынии, такие заявления «свидетельствуют о глубоком неуважении» к Румынии, передает ИА REGNUM.

В Бухаресте назвали заявления молдавского премьера «полностью неприемлемыми» и «неуместными, особенно в контексте помощи, которую Румыния оказала Молдавии в борьбе с коронавирусом».

Молдавского посла в Бухаресте также вызвали в МИД Румынии, чтобы донести эту позицию, а румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску провел на этот счет телефонный разговор с молдавским коллегой Олегом Цулей.

Напомним, премьер Молдавии Кику жестко раскритиковал депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, который заявил, что правительство Молдавии не справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса из-за того, что не проводило реформы.

Кику заявил, что поражается наглости «румынских мальчиков в евроструктурах» пытаются взять «шефство» над Молдавией, при том, что сами ничего не добились в жизни и «хороши только чтобы мячики подносить».

«Что ты сделал для своей страны, которая стонет от самой большой коррупции в Европе?» — обратился Кику к Мурешану. Он отметил, что в одном румынском уезде больше больных коронавирусом, чем во всей Молдавии.

Другой европарламентарий от Румынии Еуджен Томак в свою очередь призвал румынские власти лишить премьер-министра Молдавии Иона Кику румынского гражданства, заявив, что «нельзя быть и гражданином ЕС, и одновременно заниматься пропагандой в советском стиле в Кишиневе».

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