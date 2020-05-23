Бухарест, , 00:41 — REGNUM Депутат Европарламента от Румынии, экс-глава департамента МИД Румынии Еуджен Томак призвал румынские власти лишить премьер-министра Молдавии Иона Кику румынского гражданства. Так Томак отреагировал на жесткое заявление Кику в адрес другого румынского евродепутата Зигфрида Мурешана, передает ИА REGNUM.

«После таких нападок в адрес Румынии и Евросоюза его нужно лишить румынского гражданства. Нельзя быть и гражданином ЕС, и одновременно заниматься пропагандой в советском стиле в Кишиневе», — заявил Томак.

Премьер Молдавии Кику жестко раскритиковал депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, который заявил, что правительство Молдавии не справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса из-за того, что не проводило реформы.

Кику заявил, что поражается наглости «румынских мальчиков в евроструктурах» пытаются взять «шефство» над Молдавией, при том, что сами ничего не добились в жизни и «хороши только чтобы мячики подносить».

«Что ты сделал для своей страны, которая стонет от самой большой коррупции в Европе?» — обратился Кику к Мурешану. Он отметил, что в одном румынском уезде больше больных коронавирусом, чем во всей Молдавии.

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