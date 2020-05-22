Пекин, , 23:59 — REGNUM Защита национальной безопасности в Специальном автономном районе (САР) КНР Сянган (Гонконг) обеспечивается законодательством, которое находится в исключительной компетенции и сфере интересов КНР. Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в данный круг вопросов, сообщает 22 мая Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Комментарий дипломата был связан с продолжающимся интересом и фактами вмешательства в суверенитет КНР в Гонконге со стороны США. Отвечая на соответствующие претензии Вашингтона, прикрывающегося темой прав человека, Чжао Лицзянь подчеркнул, что национальная безопасность играет ключевую роль в существовании и развитии любой страны, поэтому Китай не позволит осуществлять на своей территории провокационные действия.

Дипломат особо отметил, что Китай в регионе твердо соблюдает договоренности, которым установлен принцип «одна страна — две системы», поэтому имеет полное моральное и политическое право противодействовать внешнему вмешательству.