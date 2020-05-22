Кишинёв, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику жестко раскритиковал депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, который заявил, что правительство Молдавии не справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса из-за того, что не проводило реформы. Как передает ИА REGNUM, Кику заявил, что поражается наглости «румынских мальчиков в евроструктурах», которые пытаются взять «шефство» над Молдавией, при том, что сами ничего не добились в жизни и «хороши только, чтобы мячики подносить».

«Что ты сделал для своей страны, которая стонет от самой большой коррупции в Европе?» — обратился Кику к Мурешану. Он отметил, что в одном румынском уезде больше больных коронавирусом, чем во всей Молдавии.

Он добавил, что его волнует только критика со стороны граждан Молдавии, а атаки таких персонажей, как Мурешан «могут впечатлить только их патронов».