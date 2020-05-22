Москва, , 23:54 — REGNUM Телеконференция спецпредставителей ближневосточного квартета состоялась 22 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Со стороны РФ в переговорах принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Участники конференции обсуждали возможные пути выхода из кризиса между Израилем и Палестиной.

Напомним, Россия является участником ближневосточного квартета наряду с США, ООН и ЕС. Необходимость переговоров вызвана решением властей Палестины выйти из соглашений с Израилем и США.

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