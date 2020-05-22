Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Конгрессмены от Демократической партии США, которые руководят в палате представителей комитетами, потребовали от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на письмо конгрессменов.

В письме демократы пишут, что они крайне обеспокоены тем, что президент Трамп принял решение отправить аппараты ИВЛ в другие страны, в том числе и в Россию, когда сами США находятся в критической фазе в ситуации с коронавирусом.

Демократы считают, что Трамп отправил аппараты ИВЛ в другие страны да еще и бесплатно в качестве «политических реверансов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США безвозмездно отправили в Россию 200 аппаратов ИВЛ. Часть из них уже прибыла и распределяется по медицинским учреждениям.

Читайте развитие сюжета: В Москве общее число умерших от COVID-19 превысило 1,9 тыс человек