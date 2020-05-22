Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Наиболее вероятный соперник Трампа на будущих выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден заявил о несогласии с решением Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу.

Об этом он заявил 22 мая, отметив, что вместо разрыва договоров президент Трамп должен демонстрировать здравый смысл.

«Вместо того, чтобы разрывать договоры, обеспечивающие безопасность нам и нашим союзникам, президент Трамп должен показывать здравый смысл в сфере обеспечения безопасности американцев», — указано в заявлении Байдена.

«Он должен остаться в Договоре по открытому небу и работать с союзниками, противодействуя России и решая проблемы, связанные с соблюдением ею этого договора», — отметил главный соперник нынешнего президента США.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в недальновидной политике «отказа от глобального лидерства США».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Трамп заявил, что принял решение о выходе США из Договора по открытому небу.

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