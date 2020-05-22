Душанбе, , 23:40 — REGNUM Весенняя призывная кампания в армию страны в Таджикистане завершилась досрочно, сообщил начальник пресс-центра министерства обороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

По его словам, на 21 мая 2020 года план-наряд по призыву в ряды Вооружённых сил страны выполнен на 100%.

Глава пресс-центра ведомства также отметил, что сейчас новобранцы распределяются по различным военным частям для дальнейшего прохождения службы. При этом некоторые из них уже приняли присягу и приступили к прохождению курса молодого бойца.

Напомним, что весенний призыв в армию в Таджикистане стартовал 1 апреля и должен был продлиться до 31 мая.

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