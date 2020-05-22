Грозный, , 23:22 — REGNUM Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров здоров и информация о его болезни не соответствует действительности. О этом сегодня, 22 мая, он написал на своей странице в Instagram.

По словам Даудова, некие группы людей «сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное».

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — пишет Даудов.

Напомним, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил, что Кадыров госпитализирован в Москве с диагнозом COVID-19.

Также утверждалось, что Кадыров заразился коронавирусом во время посещения в «красной зоне» больницы главы Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова, у которого диагностировали COVID-19.

Далее утверждалось, что Кадыров поначалу считал, что у него обычное ОРВИ и не обращался к медикам, тем самым упустив возможность начала раннего лечения COVID-19.

Издание Baza утверждает, что состояние Кадырова тяжело, и врачи в Москве борются за его жизнь.