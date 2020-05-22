Триполи, , 23:01 — REGNUM Девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства уничтожены в Ливии армией Правительства национального согласия (ПНР) в ходе военной операции «Вулкан гнева», сообщает 22 мая турецкое информагентство Anadolu.

По утверждению агентства, эти комплексы ПВО уничтожены в ходе начавшейся еще в апреле операции, направленной против Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Согласно данным турецких СМИ, два комплекса были потеряны ЛНА 17 мая на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи, один был брошен 18 мая в прибрежном городе Сирт, а остальные шесть ЗРПК были выведены из строя 20 мая возле города Тархуна, южнее города Сирт и в районе города Аль-Вишка.

В турецких СМИ эта информация преподносится как победа ударных беспилотников турецкого производства над «российскими средствами ПВО».

Напомним, подразделения ЛНА быстро отступают от Триполи.

Стоит уточнить, что на вооружении войск Халифы Хафтара вышеуказанные комплексы оказались после их передачи Объединенными Арабскими Эмиратами в числе прочего вооружения.

Исходя из этого можно уверенно утверждать, что захвачены и уничтожены ЗРПК «Панцирь» экспортной модели.

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