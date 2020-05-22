Москва, , 22:53 — REGNUM Украина виновна в гуманитарной катастрофе в Донбассе, заявил 22 мая по итогам переговоров Контактной группы полпред РФ Борис Грызлов.

Комментируя разрушения, которые ВСУ устроили в Донбассе своими обстрелами, Грызлов отметил, что жители республик остались в результате без связи, а кто-то — без воды и электричества.

Учитывая ситуацию с пандемией и парализацию работы медицинских учреждений, можно констатировать, что произошла гуманитарная катастрофа.

Грызлов «Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу».

Российская сторона поддерживает требования ДНР и ЛНР к Киеву наказать виновных в обстрелах республик, в результате которых разрушается инфраструктура, гибнут люди.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР указали на контрпродуктивное поведение украинских участников переговоров на внеочередной видеовстрече Контактной группы 22 мая.

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