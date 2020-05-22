Донецк, , 22:09 — REGNUM Украинская сторона на переговорах Контактной группы 22 мая заявила, будто бы в Донбассе не происходит ничего угрожающего, хотя до этого раструбила в СМИ, что нужны срочные переговоры, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Комментируя происходящее на срочно созванной видеовстрече с украинскими представителями, полпред ДНР на переговорах Наталья Никонорова рассказала об «очередном театре абсурда».

Алексей] Резников заявил, что нет никакой «ургентной ситуации» на линии соприкосновения. Тогда зачем Украина так настойчиво заявляла в СМИ, что срочно созывает Контактную группу?» Никонорова «К примеру, представляющий Киев господин [заявил, что нет никакойна линии соприкосновения. Тогда зачем Украина так настойчиво заявляла в СМИ, что срочно созывает Контактную группу?»

Со своей стороны Донбасс пошёл Киеву навстречу, согласившись участвовать в переговорах, поскольку это ещё один шанс добиться от Украины прекращения обстрелов ДНР и ЛНР. Но успеха не было: Киев «придумывает какие-то «окна тишины», которые ВСУ не намерены соблюдать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующая встреча Контактной группы запланирована на 27 мая. Она также пройдёт в онлайн-формате.

Читайте подробнее: В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу

Читайте ранее в этом сюжете: Украине оказалось нечем ответить на обвинения в обстрелах жителей ДНР