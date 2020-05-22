Донецк, 22 мая 2020, 22:09 — REGNUM Украинская сторона на переговорах Контактной группы 22 мая заявила, будто бы в Донбассе не происходит ничего угрожающего, хотя до этого раструбила в СМИ, что нужны срочные переговоры, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Комментируя происходящее на срочно созванной видеовстрече с украинскими представителями, полпред ДНР на переговорах Наталья Никонорова рассказала об «очередном театре абсурда».
Со своей стороны Донбасс пошёл Киеву навстречу, согласившись участвовать в переговорах, поскольку это ещё один шанс добиться от Украины прекращения обстрелов ДНР и ЛНР. Но успеха не было: Киев «придумывает какие-то «окна тишины», которые ВСУ не намерены соблюдать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующая встреча Контактной группы запланирована на 27 мая. Она также пройдёт в онлайн-формате.
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