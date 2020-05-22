Нью-Дели, 22 мая 2020, 20:33 — REGNUM Соболезнования в связи авиакатастрофой в Пакистане выразил 22 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения пассажирского лайнера авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», следовавшего из города Лахора (провинция Пенджаб) в город Карачи (провинция Синд), погибли десятки человек.
Информация о погибших и выживших уточняется, продолжается поиск тел на месте крушения самолёта, ведётся разбор завалов разрушенных домов.
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