Нью-Дели, , 20:33 — REGNUM Соболезнования в связи авиакатастрофой в Пакистане выразил 22 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Моди «Глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы в Пакистане. Выражаем свои соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения пассажирского лайнера авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», следовавшего из города Лахора (провинция Пенджаб) в город Карачи (провинция Синд), погибли десятки человек.

Информация о погибших и выживших уточняется, продолжается поиск тел на месте крушения самолёта, ведётся разбор завалов разрушенных домов.

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