Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Военно-морскому флоту США недостаточно иметь 355 кораблей для решения задач по противодействию России и Китаю, заявил 22 мая глава Пентагона Марк Эспер в интервью журналисту Хью Хьюитту.

По словам Эспера, 355 кораблей будет мало для формирования ВМС, способных «противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его».

По его мнению, в будущем военный флот США должен иметь в своём составе больше небольших надводных кораблей и подводных лодок.

«Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия», — подчеркнул министр обороны США.

Марк Эспер рассказал, что сейчас в составе ВМС США имеется менее 300 боеготовых кораблей, но Пентагон работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении ВМС до 355 кораблей.

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