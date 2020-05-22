Ковров, Владимирская область, , 20:05 — REGNUM Во Владимирской области глава города Коврова Юрий Морозов вслед за семью руководителями муниципальных учреждений культуры решил уволить директоров семи спортивных школ и учреждений, но на этот раз встретил резкий отпор со стороны областных властей.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач достиг договорённости с ковровским мэром, и уволенные сотрудники сохранят свои должности.

«По итогам переговоров Юрий Морозов распорядился отозвать уведомления о сокращении сотрудников спортивных школ. Соответствующее письмо, подписанное директором ковровского управления физкультуры и спорта Станиславом Чесноковым, уже направлено в спортивные учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отговорить от увольнения руководителей школ искусств и домов культуры Морозова администрация региона не смогла. 21 мая на заседании комитетов городского совета по социальной политике и по местному самоуправлению мэр повторил свои доводы об оптимизации учреждений культуры ради экономии бюджета, но депутаты не одобрили это решение. Как уже сообщало ИА REGNUM, Морозов хочет объединить школы искусств и дома культуры в два муниципальных учреждения с двумя руководителями вместо семи.

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