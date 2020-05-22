Минск, , 20:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация якобы отказалась от совместного производства ракет, и потому не стоит становиться «на колени» перед Россией. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 22 мая, во время посещения опытно-испытательного участка в Мачулищах.

В ходе ознакомления с новыми военными белорусскими разработками Лукашенко сказал, что Белоруссии не стоит вставать на колени перед Российской Федерацией.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, разработчики рассказали Лукашенко, что в сентябре 2020 года должны начаться испытания новой белорусской ракеты с дальностью до 300 километров. При этом Россия отказалась предоставлять полигон для испытания данной ракеты.

В качестве альтернативы белорусские разработчики рассматривают полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Лукашенко регулярно использует метафору «поставить на колени», когда говорит о взаимоотношениях с Россией, особенно когда речь заходит о ценах на энергоносители.