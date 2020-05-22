Донецк, 22 мая 2020, 19:59 — REGNUM Внеочередные переговоры с украинской стороной по безопасности, состоявшиеся 22 мая, не дали результата, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Такое заявление сделал официальный представитель ДНР в Минской подгруппе Контактной группы Алексей Никоноров. Он отметил, что украинская сторона выдвигает ультиматумы. И это при том, что Киев был инициатором видеовстречи.
От этих переговоров Донбасс ожидал согласования пакета дополнительных мер контроля режима прекращения огня. А украинская сторона предпочла игнорировать мирные инициативы, сводя обсуждение к спорам.
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Напомним, соглашение с Украиной о соблюдении бессрочного режима прекращения огня действуют в ДНР и ЛНР с июля 2019 года.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел ДНР заявило, что вечером 22 мая начались внеочередные переговоры Контактной группы по вопросу безопасности. Это связано с обострением агрессии Киева в Донбассе.
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