Абакан, , 19:22 — REGNUM Согласно сведениям о доходах, за 2019 год глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 784 671,81 рубля (2,78 млн рублей).

Ему принадлежат три земельных участка (23,2 кв. м, 619 кв. м и 593 кв. м), квартира площадью 63,6 кв. м, гараж площадью 23,2 кв. м, легковой автомобиль Mazda Familia. В пользовании у главы Хакасии — квартира площадью 55 кв. м.

Супруга главы Хакасии за прошлый год заработала 321 457,17 рубля. Ей принадлежит квартира площадью 29,1 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 607,38 тыс. рублей, супруга — 441,3 тыс.

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