Минск, , 18:58 — REGNUM Россия не согласилась совместно с Белоруссией делать ракеты и не предоставляет полигон для белорусских ракет, собранных из китайских комплектующих. Свою обиду на «ближайшего союзника» высказал сегодня, 22 мая, Александр Лукашенко, посещая опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах.

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Как сообщает пресс-служба Белоруссии, разработчики белорусских ракет дальностью до 300 км пообещали Лукашенко представить опытный образец к сентябрю. При этом руководитель постсоветской республики отметил: «Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно».

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Лукашенко доложили, что для испытания опытной ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. При этом, отметила президентская пресс-служба, российская сторона не желает предоставлять свои полигоны для испытаний, и это вызвало гнев руководителя другой части Союзного государства.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос», — заявил он.

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Согласно официальному сообщению, «Александр Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Беларуси ЗРК «Бук». При этом он сказал: «Хотелось бы на «Полонезе» 300-километровом расписаться».

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Отметим, очередное скандальное заявление Александра Лукашенко на тему союзнических отношений с Россией не стало поводом для каких-либо вопросов со стороны Москвы. Остаётся неясным, какой именно российский полигон приглянулся официальному Минску для испытания своей ракеты и на каких условиях он собирался это сделать.

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