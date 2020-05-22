Минск, , 18:50 — REGNUM «Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро, чтобы помочь Белоруссии принять своевременные и эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения», — проинформировало сегодня, 23 мая представительство банка в постсоветской республике.

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В ВБ считают, что новый проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения тяжёлых случаев COVID-19. В частности, предусмотрено обеспечение современными аппаратами ИВЛ, закупка обезболивающих средств и антибиотиков, а также средств индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения.

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На средства проекта будет закуплено оборудование и изделия медицинского назначения, необходимые для выявления случаев инфицирования COVID-19, включая тест-системы для определения COVID-19, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано проведение обучения медицинского персонала. Проект окажет содействие в приобретении и распределении современных автомобилей скорой помощи и их оснащении необходимым оборудованием. Кроме того, будут профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и передовых методах поддержания гигиены.

«Этот проект поможет спасти жизни белорусов за счет обеспечения системы здравоохранения необходимым оборудованием», — отметил глава представительства ВБ в республике Александр Кремер.

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«Проект принесет максимальные результаты в сочетании с мерами социального дистанцирования, включая перенос массовых мероприятий, сокращение физического присутствия на рабочем месте и в учебных заведениях, а также ограничение необязательных перемещений людей. Все эти меры помогут снизить смертность и смягчить экономические последствия в долгосрочной перспективе. Чем раньше мы их реализуем, тем лучше будут результаты в спасении человеческих жизней и сохранении средств к существованию», — отметил Кремер.

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В банке отметили, что новый проект дополняет долгосрочную поддержку, оказываемую ВБ по укреплению системы здравоохранения Белоруссии, включая действующий проект «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», а также «возможный будущий проект по оптимизации сети больниц и обеспечению долговременного ухода, в отношении которого поступил запрос о финансировании от правительства Республики Беларусь».