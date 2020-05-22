Бишкек, , 18:47 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии продолжает расследовать возбужденное против сбежавшего в США бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева уголовное дело о легализации преступных доходов, передает «Кабар».

По данным ведомства, к коррупционным преступлениям экс-вице-премьера причастна и его супруга Асель Шадиева, на которую бывший высокопоставленный чиновник в период с 2010 по 2017 годы оформил имущество, полученное незаконным путем.

Также киргизстанские спецслужбы отмечают, что принадлежащие чете Шадиевых активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в единой налоговой декларации за эти восемь лет.

Как констатируют в госкомитете нацбезопасности, если Асель Шадиева не сможет опровергнуть эту информацию, то тоже может стать фигурантом дела об отмывании преступных доходов ее супруга.

ИА REGNUM напоминает, что Аскарбека Шадиева обвиняют в том, что он подписал письмо о выдаче из кассы парламента Киргизии денег на выплату премий им. Айтматова, из которых $30 тысяч (более 2 млн рублей) присвоил другой работник законодательного собрания.

Узнав о грядущем аресте, депутат Шадиев выехал на юг Киргизии якобы на похороны родственника. Там он незаконно пересек киргизско-таджикскую границу, перейдя вброд реку. После чего вылетел из таджикского Худжанта в Москву, а затем, используя дипломатический паспорт, убыл в город Нью-Йорк, где до сих пор скрывается от правосудия.

Отметим, что в конце декабря 2018 года Первомайский районный суд столицы Киргизии заочно приговорил бывшего вице-премьер-министра и экс-депутата республиканского парламента Аскарбека Шадиева к 10 годам лишения свободы и к конфискации имущества.