Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, призванный повысить пенсионное обеспечение людей старше 75 лет, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Парламентарии предлагают понизить возраст для получения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 75 лет.

Люди 75+ в силу своего преклонного возраста не могут самостоятельно, без поддержки государства повысить уровень своего дохода, отмечают авторы. Размер получаемых ими пенсий достигает или превышает уровень прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, однако недостаточен для удовлетворения насущных потребностей, связанных с возрастом.

Парламентарии отмечают, что в настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет.

Сейчас фиксированную прибавку к пенсии получают лица, достигшие 80 лет. С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек.