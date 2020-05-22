Донецк, , 18:19 — REGNUM Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу открылось 22 мая, сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

Заседание в видеоформате посвящено вопросам безопасности.

Напомним, ранее 22 мая внеочередное заседание по вопросам безопасности провела Минская рабочая группа. Это связано с обострением ситуации в Донбассе.

Читайте также: ВСУ за неделю 94 раза нарушили режим перемирия в ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 мая силы Народной милиции ДНР и ЛНР приведены в высшие степени боевой готовности из-за усиления агрессии Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Силы Народной милиции ДНР вывели в районы боевого предназначения