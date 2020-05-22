Тбилиси, , 18:05 — REGNUM Парламент Грузии после перерыва на внеочередном пленарном заседании 22 мая вечером принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об общественном здравоохранении».

За спорный законопроект проголосовал 81 депутат, против не высказался никто. Этим законом правительству Грузии сроком до 15 июля включительно предоставляется право изоляции граждан, проведения карантинных и иных ограничительных мероприятий, исходя из эпидситуации в стране. Эти меры правительство сможет принимать без обращения к парламенту и введения в стране чрезвычайного положения.

Оппозиция в голосовании не участвовала. Не принимали участия и члены фракции «Независимые депутаты», которые намерены обратиться к президенту Грузии с просьбой применения вето к этому законопроекту.

Все оппозиционные фракции были категорически против этого законопроекта и усматривали в нем политические цели правительства, стремящегося установить контроль над обществом в предвыборный период. Как известно, в октябре 2020 года в Грузии должны состояться парламентские выборы.

Авторы законопроекта частично учли замечания оппозиции и внесли в первоначальный вариант изменения, в частности, изменения перенесли в переходящие положения закона и установили конкретный срок — 15 июля, до которого наделяют правительство дополнительными полномочиями.

Необходимость принятия такого закона правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Грузии объясняют пандемией коронавируса и вероятной угрозой повторного масштабного распространения вируса в стране.