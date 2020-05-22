Тбилиси, , 18:04 — REGNUM Если парламент Грузии утвердит законопроект поправок в закон «Об общественном здравоохранении», фракция «Независимые депутаты» обратится к президенту Грузии с просьбой применения права вето к этому законопроекту.

Об этом на внеочередном пленарном заседании 22 мая заявил представитель фракции Леван Коберидзе.

На пленарном заседании после перерыва парламент возобновил рассмотрение этого законопроекта в третьем чтении, а до этого на заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты в законопроект были внесены определенные изменения. В частности, уточнена дата, 15 июля, до которой будут действовать эти поправки. Они дают правительству право на проведение карантинных мероприятий, изоляции граждан или иных мер в очагах эпидемии без объявления чрезвычайного положения и соответствующего обращения к парламенту.

Именно эти меры оппозиционные депутаты сочли антиконституционными и выразили протест, подчеркнув, что в самом законе «Об общественном здравоохранении» запись о подобных полномочиях правительства уже имеется. А присвоение исполнительной власти дополнительных неограниченных полномочий расценили как преследование конкретных политических целей перед выборами.

«У вас два пути — либо вы должны признать, что вносите эти поправки с политическими целями, либо подтвердить, что сегодня система здравоохранения не готова к масштабной эпидемии и что управление эпидемией вы начинаете только сейчас, потому что все, что вы делали до сих пор, было лишь сдерживанием», — заявил депутат.

Леван Коберидзе ранее был депутатом парламентского большинства и вместе с рядом других мажоритарных депутатов покинул его ряды осенью прошлого года, когда правящая партия разработала проект поправок в Конституцию, предусматривающий переход страны на полностью пропорциональную систему выборов парламента. Сегодня он выступает в роли оппонента партии «Грузинская мечта».