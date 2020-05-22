Москва, , 18:02 — REGNUM Россия не приемлет ультиматумы США в сфере Договора об открытом небе, сообщает МИД РФ в заявлении, опубликованном 22 мая на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Это ультиматум. На такой основе разговор не получится», — оценивает МИД России последние заявления Вашингтона о планах выхода США из Договора по открытому небу.

«Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из Договора», — указано в тексте заявления МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США могут пересмотреть своё мнение о выходе из Договора по открытому небу, если РФ «снова начнёт соблюдать» положения договора. По его словам, Россия годами нарушала этот договор, не разрешая или ограничивая какие-то полёты.

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