Иерусалим, , 17:16 — REGNUM Новым израильским министром туризма назначен Асаф Замир, сообщает 22 мая в пресс-служба ведомства.

Вступив в новую должность Замир отметил, что в Израиле нужно в ближайшее время открыть отели, места отдыха, рестораны и кафе, сделать достопримечательности доступными для туристов.

Он отметил, что страна ориентируется не только на внутренний туризм, планируется также «открыть небо» для иностранцев. Новый министр отметил, что будет добиваться возврата туристической сферы к высоким (докризисным) показателям.

Напомним, в Израиле в мае начало функционировать новое правительство. Предыдущим министром туризма страны был Ярив Левин. Замир ранее (с 2008 по 2013 гг.) занимал должность вице-мера Тель-Авива.

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