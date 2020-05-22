Донецк, 22 мая 2020, 17:03 — REGNUM Запущенный украинскими формированиями беспилотник 22 мая сбит в Новоазовском районе (ДНР), сообщили в управлении Народной милиции республики.
Украинский дрон вёл разведку боевых порядков ДНР и был сбит военнослужащими ДНР.
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Напомним, ВСУ выпустили утром 22 мая противотанковую управляемую ракету в направлении села Ленинское (Новоазовскый район, ДНР).
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