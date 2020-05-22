Москва, , 16:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице необходимо сохранить строгие ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал сегодня, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Собянин пояснил, что пока эпидемиологическая ситуация в Москве не столь благополучна, чтобы снимать основные ограничения. Поэтому он считает, что санитарную изоляцию, самоизоляцию для граждан, масочный режим, режим электронных пропусков, а также защитные мероприятия на транспорте надо сохранить еще на какое-то время.

Кроме того, Собянин напомнил, что к работе предприятий предъявляются достаточно жесткие санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

«Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», — пояснил свою позицию мэр.

При этом столичный градоначальник отметил, что коэффициент заболеваемости COVID-19 в Москве снизился до 0,97.

Собянин подчеркнул, что в Москве, в отличие от многих мировых мегаполисов, в целом удалось избежать худшего сценария развития эпидемии.