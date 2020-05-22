Карачи, Пакистан, , 16:49 — REGNUM Два человека выжили при крушении пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Associated Press.

По данным источника в Управлении пакистанской гражданской авиации, выжили два человека, находившиеся на борту самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Карачи разбился следовавший из города Лахора (провинция Пенджаб, Пакистан) пассажирский лайнер Airbus A-320.

Сведения о выживших противоречивы.

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