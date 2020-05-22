Москва, , 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что он не станет пациентом врачей, которые борются с COVID-19. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется», — сказал Путин в ходе совещания, обращаясь к главному врачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.

Также президент напомнил, что некоторые его коллеги из руководства страны заразились коронавирусом и уже сталкивались с медицинскими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, COVID-19 был диагностирован у председателя правительства России Михаила Мишустина, а также у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Мишустин уже вышел из больницы и вернулся к работе в правительстве. Песков еще лечится.