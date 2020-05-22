Варшава, , 16:33 — REGNUM Польские власти утверждают, что Россия нарушает Договор по открытому небу. Соответствующее заявление опубликовал 22 мая польский МИД.

Указав на важность существования Договора по открытому небу, польское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия допускала нарушения соглашения «в последний период»: она будто бы ограничивала доступ других стран-участниц к своим территориям.

Польская сторона также заявила, что её союзники пытались повлиять на Россию, чтобы она соблюдала Договор по открытому небу, но им это не удалось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти накануне, 21 мая, объявили, что намерены выйти из Договора по открытому небу, который якобы нарушает Россия. Москва опровергла эти обвинения.

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