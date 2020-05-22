Москва, , 16:30 — REGNUM План по оснащению аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) специальных коек до сих пор не выполнен. Об этом сегодня, 22 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Путина, на сегодняшний день план по оснащению специальных коек аппаратами ИВЛ все еще не выполнен. Спасает ситуацию только то, что 91,8% имеющихся коек до сих пор не заполнены.

«Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек, оборудованных ИВЛами… план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛами 91,8%», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что план по развертыванию коек с кислородом даже перевыполнен. 34% из таких коек свободны.