Рига, , 16:29 — REGNUM Система удалённой работы Сейма (парламента) Латвии e-Saeimа заработала с 21 мая. Она позволяет удалённо принимать законы, выбирать и утверждать высших должностных лиц. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, 20 мая система e-Saeimа прошла тестирование. Внедрение и поддержание системы удалённой работы парламента Латвии, согласно заключённому договору, обойдётся в 59 230 евро в течение полугода.

Отмечается, что на следующей неделе именно через систему удалённого пользования будет рассмотрен в окончательном чтении законопроект об административно-территориальной реформе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.