Киев, , 16:28 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают травлю компании-производителя вышиванок из-за фотографии четы Зеленских, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне на странице компании в социальной сети Facebook было опубликовано поздравление с т.н. «Днём вышиванки», иллюстрированное фотографией Зеленских. Сообщение собрало почти 5 тыс. комментариев, подавляющее большинство которых радикально гневные.

«Опять не угодил», — иронически отмечает политолог Сергей Белашко, напоминая, как украинские «патриоты» «разнесли» и чету Зеленских, и бренд, «которым они прикрыли срам».

«Кто там у него советник по патриотизму, подскажите в следующий раз на коленях выйти — по сути всё равно, а по форме такое им может и понравится», — саркастически отметил политолог.

Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что теперь украинские бренды будут всячески остерегаться первых лиц, хотя раньше это был хороший повод для рекламы.

«И тем травля достигла результата. Эта ситуация показала, что наше общество расколото настолько, на сколько было разбито и во время президентства Януковича. Но вот чтобы свои же били украинский бренд, да ещё и бренд национальной одежды — ярость и психоз в чистом виде», — комментирует специалист.