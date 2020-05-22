Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что осенью 2020 года возможна вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Путин констатировал, что постепенно страна выходит из режима ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем», — сказал глава государства.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание на слова российских и зарубежных специалистов о том, что осенью 2020 года возможна вторая волна пандемии.

«Нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты — и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российские власти должны иметь в виду данную информацию и быть предельно готовыми к такому развитию событий.