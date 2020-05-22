Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Проект документа о выражении недоверия губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову внесут на рассмотрение городского Законодательного собрания. Об этом сообщил 22 мая один из инициаторов, «яблочник» Борис Вишневский.

«Я сегодня отправил на заключение в юридическое управление следующий проект. Как только получим заключение, вносим на рассмотрение городского парламента. Как минимум двое авторов у проекта будет. Надеюсь, что гораздо больше», — сообщил парламентарий.

Беспартийный оппозиционный депутат Максим Резник также подтвердил, что готов подписаться под документом.

По мнению Вишневского, администрация Петербурга во главе с губернатором Бегловым оказалась неспособна «ни бороться с эпидемией, ни защищать горожан», и вместо того, чтобы наладить работу больниц, обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и оказать прямую поддержку горожанам, она «только плодит всё новые и новые запреты и ограничения, угрожая штрафами за их нарушение».

В проекте документа говорится, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Устава Санкт-Петербурга, Заксобрание решило «выразить недоверие губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Беглову в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей».

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