Ташкент, , 16:09 — REGNUM Правительство США выделило $3 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане, сообщили 22 мая в посольстве США в Ташкенте.

Агентство международного сотрудничества (USAID) использует эти средства для укрепления лабораторий и поддержки медицинских работников. США помогают Узбекистану за счет консультаций и технической помощи.

USAID подготавливает лабораторные системы тестирования, распространяет информацию о санитарных мерах и препятствует дезинформации.

Напомним, в марте США поставило в Узбекистан тест-системы для выявления случаев заражения коронавирусом. Тесты планировалось использовать для производства узбекистанских аналогов.

Читайте также: США поставили в Узбекистан тест-системы по выявлению коронавируса