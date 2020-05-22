Москва, , 16:07 — REGNUM Россия заинтересована в сохранении Договора по открытому небу и намерена, как это уже было объявлено по линии МИД, полностью следовать всем положениям договора до тех пор, пока он будет действовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это в полной мере соответствует нашим национальным интересам, поскольку развал ДОН (а он имеет многосторонний характер) может поставить под угрозу европейскую стабильность и безопасность», — отметил Слуцкий.

Вместе с тем, по его словам, обвинения в адрес РФ в нарушении договора неприемлемы и несостоятельны как со стороны США, так и европейских партнеров.

«Мы не нарушали и не нарушаем ДОН, в отличие от Вашингтона, который просто игнорирует все претензии в отношении выполнения договора», — указал он.

Парламентарий напомнил, что решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу осудили представители практически всех ведущих международных организаций и мировых держав, в том числе и союзники США по блоку НАТО. О своей приверженности договору заявили Великобритания, Франция, Германии и ряд других европейских государств, выразив сожаление в связи заявлением США.

Договор по открытому небу — один из немногих международных инструментов по обеспечению доверия, транспаретности и предсказуемости, оставшихся в сфере контроля над вооружениями, подчеркнул глава комитета Госдумы.

Читайте также: РФ получила официальную ноту США о выходе из Договора по открытому небу