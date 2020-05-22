Киев, , 15:25 — REGNUM На Украине обсуждают срочный вызов государственным бюро расследований экс-президента страны Петра Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Напомним, что Порошенко вызывают на 26 мая на допрос в качестве свидетеля, расследуя обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин «всемирно известных художников».

Политолог Олеся Яхно обращает внимание, что буквально в среду, 20 мая, на пресс-конференции Зеленский «анонсировал» новые дела и приговоры по Порошенко.

«И вот, пожалуйста, уже в пятницу, 22 мая, ГБР инициирует дело про картины, с которых якобы не уплачены пошлины… Понятно, что продуцирование бездоказательных и абсурдных дел против пятого президента направлено на информационный шум и антипиар Порошенко. Но с чего Зеленский взял, что это ему поможет удержать рейтинг?», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая Зеленский заявил, что приговор Порошенко еще впереди, а также сказал, что предыдущий режим так руководил государством, «что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров».