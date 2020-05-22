22 мая 2020 | Время чтения 12 мин

Владимир Павленко, , 15:25 — REGNUM



Украина

В Youtube широко раскручиваются многочасовые интервью, взятые одним из кумиров российской либеральной публики Дмитрием Гордоном у Игоря Стрелкова (Гиркина) и Натальи Поклонской. Поскольку два снаряда в одну воронку не попадают, понятно, что реализуется определенная информационная стратегия. Как ни кичился бы Гордон своей независимостью, о которой напоминает каждому собеседнику, подобные кампании, направленные острием против нашей страны, всегда имеют планирующее и организующее начало. Формальная сторона концепции столь детального обращения даже не к России в целом, а конкретно — к российской политике, очевидна.

И Стрелков, и Поклонская, мягко говоря, имеют отношение и к Украине как таковой, и к тому, что сейчас там происходит, ибо происходящее уходит корнями в майданный переворот 2014 года. Но это не суть, а прикрытие. Хотя тема майдана и последующих событий в обоих интервью, разумеется, присутствует, и Гордон в свойственной ему ненавязчивой, тонкой манере выпытывает у собеседников определенные вещи. Манипулируя вопросами, уходя и возвращаясь к интересующим его главным темам — «чей Крым?» и «кто виноват в событиях в Донбассе?», — «волк эфира» не стесняется вытаскивать оппонентов, а он их позиционирует именно так, на формальные оговорки.

Стрелков, надо отдать ему должное, на эти приемы не ведется. Он явно помнит об уроке четырехлетней давности от Александра Проханова. И жестко контролирует разговор, отсекая наиболее спекулятивные темы, например, о малайзийском «Боинге». Либо, как с воссоединением «от Бреста до Владивостока и от Мурманска до Крыма», не путаясь в «показаниях», раз за разом воспроизводит принципиальную позицию: русские и украинцы — это единый русский народ, внутри которого существуют региональные особенности. И это заметно выводит Гордона из себя, который в каждой такой стычке терпит локальное поражение.

Поклонская выглядела убедительно, пока подробно рассказывала о перипетиях майданных дней в Киеве и о событиях в Крыму, сообщая, как очевидец, множество интересных и не вполне известных широкой аудитории деталей, особенно по раскладам в Генеральной прокуратуре Украины времен «пикирования Януковича». Но затем, видимо, решив, что худшее позади, расслабилась и раз за разом стала пропускать чувствительные удары. И Гордон, в полемическом мастерстве превосходящий ее на голову и не в пример более опытный, все-таки вытащил несколько противоречивых откровений, спровоцировав срыв на эмоции, что, как представляется, и было его главной целью. Конечно, Поклонской, как системному политику, было сложнее, ибо меньше маневра, в отличие от свободного в своих мыслях и словах Стрелкова. Но здесь уж, извините, «назвался груздем — полезай в кузов».

Однако по мере просмотра, час за часом крепло убеждение, что сверхзадачей приглашения Гордоном в эфир Стрелкова и Поклонской все-таки был не майдан. А что? Главным общим было то, что, в конечном счете, этих интервьюируемых объединило. Антикоммунизм и антисоветизм. Именно они волей-неволей должны были стать, однако не вполне стали своеобразным «манифестом» представителей российского политикума в украинском эфире, который Гордон собирался бумерангом возвратить в Россию же, зная уровень своей популярности, хотя и переоценивая ее, и здесь указавший ему на это Стрелков абсолютно прав. Демонстрация именно дружного антикоммунизма и была главным смыслом такой витиеватой компоновки двух, казалось бы, совершенно противоположных друг другу начал. Оба совершенно разные, но… соединенные антикоммунизмом, который, вопреки всем социологическим опросам, как убежден Гордон, остается «консенсусом» если не российского общества, то российских элит.

К этому выводу Гордон подталкивает и украинскую, и российскую аудиторию. И делает следующий шаг: если российские элиты так антикоммунистичны, как бы намекает он, то почему бы России не признать над собой украинское первенство и лидерство? Ведь квинтэссенция майдана, по Гордону, — это именно декоммунизация и люстрации против коррумпированной бывшей партноменклатуры, а отнюдь не зоологический бандеровский нацизм, который, оказывается, «никому не страшен», ибо его «один процент», и он «тихий, как в Одессе». Российские политики против В.И. Ленина? Прекрасно! Значит, какое у России право критиковать украинский «ленинопад», ставший визитной карточкой нацистского переворота? Разговаривающие с Гордоном могут этот переворот как угодно клеймить, но в смысловом плане своим антикоммунизмом они предоставляют майдану полный карт-бланш для определения будущего. Ибо если оно общее, Гордон эту мысль на словах отталкивал, но внутренне прекрасно понимает его неизбежность, то антикоммунизм, по его понятиям, предоставляет Украине лидерство. Вплоть до столицы обновленного Союза в Киеве, за что в свое время ратовал не к ночи помянутый Стрелковым Дмитро Корчинский.

Почему эта антикоммунистическая сверхзадача Гордону «удалась не вполне»? Отдадим должное Стрелкову, который повелся было на эту тему, куда его сразу же постарались втащить через его интерес к истории Гражданской войны и Белого движения. Несколько антисоветских эпитетов он успел отпустить, пока не понял, что попадает в ловушку. После чего мягко сошел с этой темы. Когда же «соседние» с советским наследием острые вопросы все-таки затрагивались, он всякий раз достаточно тонко возвращал ведущего к общности советских народов и их подвига в Великой Отечественной войне, а также к теме неизменности будущего воссоединения, избежать которого национал-сепаратистам удастся только при распаде Российской Федерации.

Поклонская же в эту ловушку, в которую ее завели через тему Николая II, угодила «по полной». Признавшись, что к царю «неровно дышит», она из «рацио» перескочила в «эмодзи». И позабыв про здравый смысл, начала транслировать в эфир с украинского — подчеркнем это еще раз — телеканала — вещи, которые напрямую дискредитируют Россию, являющуюся правопреемницей СССР, встала в авангард современных исторических фальсификаторов. С неподдельным, почти детским восторгом читая в эфире изречение Ивана Бунина, в котором тот грубо оскорбляет В.И. Ленина, Поклонская на радость Гордону попросту не увидела, что лежащая посредине историческая истина требует равновесия оценок, ибо не приемлет заданной однозначности. И почему тогда было бы не процитировать заодно заявление Священного Синода РПЦ от 25 января 1924 года, сделанное по случаю кончины Ленина?

Народ — просто так «крепко любил»? Или любил за то самое, за что ненавидел Бунин и иже с ним — за реализацию вековой русской мечты о справедливости? И не требуют ли нынешние умы и сердца от «великого покойника» тех простых человеческих истин, которых так и не дождались от современных им власть предержащих?

Почему Гордон, поинтересовавшийся причиной конфликта Поклонской с самозваным «Домом Романовых» и получивший в ответ наивное «наверное, я им не нравлюсь», не спросил о «секте царебожцев» (адепты этой ереси обожествляют последнего императора, сравнивая его со Спасителем), в ошибочном участии и выходе из которой она недавно признавалась? Мог ли столь опытный ведущий, «акула пера», упустить такой момент? Нет, не мог. Просто ему нужны были антисоветские откровения, но не нужны — противоположные, вот и все. Оказавшись в этом силке, Поклонская тут же запутывается и в следующем. Ее зоологический антикоммунизм Гордон виртуозно оттеняет показным покаянием и разоружением перед либералами, которые выразились в извинениях за «преследования» режиссера Учителя с его фильмом «Матильда». Путанный альянс «царебожцев» с либералами в голове Поклонской руками, точнее, языком Гордона наглядно показан на экране. «Давайте дружить против Ленина», — говорит «икона Крыма» Грефу, Кудрину, Набиуллиной, Силуанову, etc. с «незалежного» канала, который зарекомендовал себя одним из эпицентров разрушительной антироссийской пропаганды. В отличие от Наталии Владимировны, маститый ведущий хорошо понимает, что подобный, казалось бы противоестественный альянс — натурально реальная формула зашифрованной под нынешнее «коронабесие» реставрации a la Ельцин — Кравчук — Шушкевич. С дальнейшим уклоном в псевдомонархическую перспективу, на которую пастухи Украины делают ставку еще со времен «оранжевой» вакханалии Виктора Ющенко. Условие только одно: охаивая коммунистов, православные должны вечно каяться за свой прежний антилиберализм, а «поп Гапон» в образе «телепроповедника Гордона» им в помощь!

Ну, и «по мелочи» Поклонская тоже, как у нее водится, «отличилась», выдав в эфир именно то, чего от нее и хотели. «Нет, санкции от ЕР за голосование против пенсионной реформы я не получала. А что из комиссии по борьбе с коррупцией выгнали — так это я даже довольна, пусть другие с коррупцией борются». Слава прокуратуре, которая — «вся моя жизнь». И, вот незадача, «меня уже предупредили, что на будущий год служебное жилье придется освободить». То есть, шансов на продолжение депутатства теперь немного?

А в остальном, прекрасная маркиза,

Все хорошо, все хорошо…

Вот ни разу не клерикал, но не пойму, как это: называть себя православной и не понимать, зачем духовник, то есть духовный исповедник, подводящий через исповедь к причастию? И что теперь с этими «38-ю попугаями» делать, Наталия Владимировна, а? Ни разу и не сторонник ЕР, которую считаю не источником «админресурса», как КПСС, а потребителем чужого, властного «админресурса» в части, к нему допущенной. Но на месте ЕРовского «аппарата» тоже бы Вас задвинул отовсюду, откуда можно и нельзя, чтобы вот так не позориться. И не позорить страну. Стрелков, кстати, сдержавшись в антикоммунизме, сорвался на теме Владимира Путина, наговорив те же самые «38 попугаев» на радость тому же самому Гордону, ехидно улыбавшемуся на каждом пассаже как бы в отместку за отлуп, полученный по другим темам.

В чем Гордон начисто переиграл и Стрелкова, и Поклонскую? Это видно не порознь, а вместе, как он изначально эти два интервью и задумывал. Обсуждать внутренние российские проблемы, вольно или невольно ставя под сомнение легитимность власти, как и историческую преемственность нашей страны, в эфире чужих СМИ нельзя ни в коем случае. Табу! Это разрешается только на российских телеканалах, и это вопрос не наружной, а внутренней самоцензуры. Если угодно, критерий политической зрелости, до которого ни один, ни вторая здорово не дотягивают. Отговорки здесь не принимаются. Будущее воссоединение? Прекрасно! Вот, когда это встанет в повестку, тогда и пожалуйста. А пока — «вибачте, дядько, бананів немає!». Не от хорошей жизни, ибо нет доступа на российские каналы? Полноте! Не печатает «Правда», двинем в «Фелькише беобахтер», так что ли? Да и в век социальных сетей довести свою точку зрения до общественности не проблема. Ибо все, что Поклонская обсуждала с Гордоном о Ленине, а Стрелков — о Путине, это — внутреннее дело нашей истории и нашей политики, от которых «коллективный Гордон» отрекся еще в 1991 году. И разберемся мы в этом деле без внешних «доброхотов», которых собственной неразборчивостью в связях втягиваем в свой политический «огород», где они освоятся отнюдь не в нашу пользу. Пожрут, как козлы капусту, наши смыслы. И навяжут собственные, с нашими несовместимые, но отвечающие бытующим и у нас, и на Украине корпоративным интересам процветающих компрадоров и прозападным предрассудкам разночинной интеллигенции, проклинающей этих компрадоров наравне и одновременно с советской властью. Разве не так?

Что в сухом остатке? Интеллектуальными центрами Украины, не исключено, что во взаимодействии и даже по инициативе определенных сил в Российской Федерации, затеяна и проводится информационная спецоперация по формированию будущей общей повестки дня на строго антикоммунистической основе, несовместимой также и с сохранением действующего российского президента. Очень похоже, что развертывание этой тенденции на Украине тесно связано с ускоренным процессом формирования в Российской Федерации матрицы полицейского государства, и в конечном пазле эти, казалось бы, противоположные, взаимно исключающие, фрагменты окажутся филигранно подогнанными друг под друга, и общая картинка приобретет законченный вид. Скорее всего, что псевдомонархический — «псевдо» в том смысле, что подобная властная конструкция неминуемо окажется под внешним управлением. Думается, что активность Гордона на российском направлении вряд ли ослабнет, и с каждым очередным таким спектаклем мы обречены наблюдать и новый виток эрозии элит, расщепляемых на молекулы и атомы отнюдь не государственных интересов. Разумеется, каждый решает за себя сам. Наше дело — предупредить. И о последствиях, и, если уж на то пошло, о необходимости встречной, паллиативной информационной специгры. Вот тут бы глядишь ‑ и пригодились недюжинные дискриминационные таланты определенной части российского пропагандистского официоза, которые, помимо пользы на внешнем направлении при этом раскладе перестали бы наносить систематический внутренний вред.